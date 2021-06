El jove pilot olostenc Gil Membrado serà el representant de la Federació Espanyola d’Automobilisme en el nou Trofeu FIA, creat per la federació internacional, i d’àmbit europeu, per impulsar la trajectòria dels joves pilots d’entre 13 i 16 anys. Aquests, provinents del món del kàrting, han expressat la seva voluntat d’avançar cap als ral·lis i Membrado ja va presentar les seves credencials quedant campió d’Espanya de Car Cross l’any passat.

Per tal de familiaritzar-s’hi, el pilot, acompanyat de la seva persona de confiança, Dani Balasch, va ser al circuit belga de Spa Francorchamps, on es va presentar l’acadèmia que la FIA ha creat per al seu objectiu. Allà va conèixer les instal·lacions de la mà d’un dels millors pilots del món, el també belga Thierry Neuville.

Membrado va reconèixer que «tindré rivals de molt nivell dels quals puc aprendre’n molt. Abans ja estava il·lusionat amb el projecte i, ara que l’he pogut veure, la motivació ha crescut molt». Durant la visita també es va poder posar al voltant d’un dels vehicles que conduirà. La primera de les cinc proves del campionat, que es tancarà a Mollerussa, serà el 18 de juliol a St. Georges, a França