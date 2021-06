La tercera edició de la Cursa Vertical Montserrat va permetre als organitzadors posar en relleu i accentuar el caràcter inclusiu de la prova i recaptar més de 7.000 euros per finançar projectes de recerca en l’àmbit de les malalties infantils, així com programes socials d’atenció a la infància en risc d’exclusió i les seves famílies impulsats per diversos centres hospitalaris vinculats a l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

D’altra banda, la cursa vertical més exigent de l’Estat va retre un sentit homenatge a l’esportista d’elit que apadrinava l’edició d’enguany, el desaparegut alpinista Sergi Mingote, i va tenir l’al·licient de la participació de l’atleta paralímpic albanès Haki Doku i de la seva companya Esperanza Loka. Tal com assenyala David Colomé, membre de Bombers amb causa, el col·lectiu que va impulsar la prova, «Haki Doku s’ha especialitzat a baixar amb cadira de rodes els recorreguts més dificultosos del circuit internacional Towerrunning World Association i té cinc rècords Guinness en aquesta modalitat». Però l’atleta albanès establert a Itàlia mai havia entomat el repte de descendir pels esglaons metàl·lics d’una escala de servei. Malgrat tot, Haki Doku va tornar a exhibir la seva habilitat i va completar el descens dels 1.406 graons que configuren la característica escala de servei del funicular de Sant Joan en 1 hora i cinc segons.

La categoria Inclusiva va quasi triplicar el nombre d’esportistes participants respecte a la segona edició, quan tres corredors amb discapacitat visual van finalitzar la Vertical Montserrat. Només l’absència d’un atleta amb esclerosi múltiple que ha patit un brot de la seva malaltia aquesta setmana ho va impedir. En aquesta edició, la prova va tenir la participació d’esportistes amb discapacitat auditiva (1), fisicocognitiva (1), intel·lectual (1) i visual (3), a més de Doku i Loka. El més ràpid va ser el vallesà Joan Soto (CE Parets), amb un registre de 18’ i 42’’. El manresà Teo Marco va requerir 24’ i 13’’ per pujar els 2.184 esglaons.

L’estrena de la categoria «Som un equip», aquella que permetia a un esportista fer la cursa en nom d’una entitat esportiva, empresa o institució que prèviament havia recaptat 500 euros, va rebre el suport de sis col·lectius. Els 3.000 euros que va generar es van afegir als de les inscripcions i a les aportacions fetes per diversos patrocinadors i per les persones que van vehicular la seva contribució a través del «Dorsal Zero». Les quatre vies van totalitzar una recaptació superior als 7.000 euros.

En el vessant estrictament esportiu, la berguedana Alba Xandri es va imposar en la categoria femenina per tercer cop consecutiu (14’ i 43’’), mentre que l’olesà David Soler (CMR Olesa) va pujar al graó més alt del podi en categoria masculina (12’ i 13’’). Per acabar, en l’habilitada per als bombers, el corredor de Palà de Torroella Adrià Duarri (17’ i 52’’) va rellevar en el palmarès el berguedà Joan Freixa, que va ser tercer (18’ i 16’’). La tercera Cursa Vertical Montserrat va reunir 112 esportistes.