El Rayo Vallecano continuarà la propera temporada a la Primera Divisió després de golejar el Santa Teresa -que, de resultes d’aquest resultat, perd la categoria- per 5-0, amb dues dianes de la santfruito-senca Paula Fernández. La jornada va certificar també el descens de l’Espanyol i del Logronyo i la classificació del Reial Madrid i del Llevant per a la Lliga de Campions.

Paula Fernández va inaugurar el marcador a la Ciutat Esportiva al quart d’hora de joc quan va recollir una passada d’Isadora i va enviar la pilota a l’escaire. Les madrilenyes eren conscients que es jugaven la salvació i abans del descans van sentenciar amb dos gols més d’Isadora i Pilar. Paula va tornar a posar la bola a la creueta al minut 76 i Bravo va arrodonir la maneta al 89.

L’única plaça de descens que encara no té propietari és la que es disputen el Betis -va perdre el derbi per 2-0 amb el Sevilla- i el Deportivo, que només va empatar a casa amb el Granadilla (1-1). Les gallegues, però, tenen tots els números per baixar perquè tenen les andaluses 5 punts per sobre quan només falten dues jornades per al final de la lliga. L’Eibar de la portera igualadina Noelia Garcia, que continua lesionada, va guanyar a Logronyo per 1-2 i també va segellar la permanència.

La Reial Societat de la monistrolenca Núria Mendoza, que va jugar tot el partit, va llençar les escasses esperances que tenia d’entrar a places europees després de perdre per un 0-2 a Valdebebas i caure per 3-2 amb el Reial Madrid. Les blanques i el Llevant contendeixen per la segona posició.

El Barça, amb la sesrovirenca Jana Fernández al camp a partir del 79, va mantenir la imbatibilitat de l’estadi Johan Cruyff en vèncer per 3-2 contra un Madrid CFF que es va posar dos cops davant, però va jugar amb 10 des del minut 53 per expulsió de Sara Tui.