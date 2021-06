La jugadora igualadina Maria Díez i la santvicentina Aida Mas s'han proclamat aquest diumenge campiones de la Copa de la Reina d'hoquei patins. El seu equip, el Magic Studio CP Manlleu, ha trencat la tirania del Palau aquesta temporada i ha vençut per 5-2, en un duel en què l'anoienca ha marcat un gol i ha repartit una assistència. La bagenca no ha actuat, però era a la convocatòria.

El CP Manlleu arribava a la final després de derrotar el Gijón per 6-4 en els quarts de final i el Voltregà de la també igualadina Teresa Bernadas per 6-0 en les semifinals de dissabte. El Palau, campió d'Europa, de la lliga estatal i de la catalana, apareixia com a favorit, però ha hagut de claudicar davant de les osonenques.

Així, Anna Casarramona, la gran protagonista del partit, ha avançat les manlleuenques. Carla Fontdeglòria i Paula Ferron han capgirat el resultat abans del descans i tot feia indicar que el Palau tornarà a aconseguir el seu objectiu, però l'anotació de Maria Díez, tot seguit, ha estat decisiva per tombar la tendència. A més, abans del descans, Nara López ha posat el 3-2 per al Magic Studio. La segona part ha començat amb ocasions per les dues bandes, però el segon gol d'Anna Casarramona ha donat confiança al Manlleu, que ha resolt a tres minuts per al final amb una gran acció de la mateixa jugadora, que ha travessat la pista amb la pilota i, després d'una paret amb Maria Díez, ha completat el hat-trick i el 5-2 final.

En la final masculina, ha saltat la sorpresa i el Deportivo Liceo s'ha imposat per 3-2 al Barça, campió de lliga. El duel s'ha resolt en els últims 17 minuts, als quals s'havia arribat amb empat a zero . Adroher i Carballeira han avançat els gallecs. Matías Pascual i Ignacio Alabart han empatat tot seguit però, a set minuts per al final, una falta directe del mateix Adroher ha decidit el duel.