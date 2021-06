La setmana passada Mutuacat i el Manresa Club de Bàsquet Femení van signar un acord de patrocini durant un any. El Manresa CBF, liderat per Nina Pont, té com a objectiu fundacional agafar el testimoni del desaparegut Bàsquet Femení Manresa per tal que la ciutat torni a ser un dels referents del bàsquet femení del país i torni a tenir un equip a la màxima categoria estatal. Mutuacat, referent de les assegurances esportives a Catalunya i amb la seu social a Manresa, no podia deixar de donar suport a aquests iniciativa, que aglutina tots els equips de bàsquet femení de la ciutat.

En aquest sentit, Sergi Macià, director general de Mutuacat, declarava que la mutualitat se sent honorada de contribuir en aquest projecte, que sense dubte és un projecte de ciutat. D’altra banda, afegia “també és fer país fomentar i promocionar l’esport femení de base. Estic convençut que aviat el Manresa Club de Bàsquet Femení portarà altre cop el bàsquet del Bages a la màxima categoria estatal”. També va destacar la importància que les nenes i joves puguin trobar referents que les ajudin a créixer esportvament i humanament.

Històricament, l’esport femení ha estat percebut com a menys important que el masculí. Cada cop, però, sorgeixen més veus que en reclamen l’equitat i la visibilitat. Per això, per a nosaltres, és un orgull i una qüestió de justícia donar suport a un club de bàsquet exclusivament femení.