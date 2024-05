El PSG s’estavella contra el mur del Dormund, i haurà de remuntar a París

El Borussia Dortmund en va tenir prou amb un gol de Füllkrug a la primera part per endur-se el partit d’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions i forçar a el PSG a remuntar a la tornada dimarts que ve al parc dels Prínceps.

Luis Enrique havia predit una eliminatòria amb molts gols d’un i altre equip i, malgrat que només n’hi va haver un, tenia tota la raó perquè el partit hauria pogut acabar amb empat o en victòria per la mínima d’un o l’altre, però a molts gols.

Especialment, a la segona part en què el joc va ser a camp obert, amb els davanters imposant-se a les defenses (probablement les línies més febles d’alemanys i francesos). El PSG, que a la primera part només havia xutat un parell de vegades a porteria i sempre desviat, a la segona se’n va fer un tip de provar Kobel.

En els primers deu minuts de la represa, van provocar fins a quatre ocasions en què el més fàcil era que l’esfèrica acabés dins. Mbappé, primer, i Barcola, després, van estavellar la pilota al pal dret i a l’esquerra en la mateixa jugada. I més tard, Dembélé, que contra el Barça no havia fallat davant de porta, ahir va tenir dues ocasions franques que no va saber aprofitar.

També el Dortmund podia haver agafat una renda més gran per a la tornada perquè tant Sancho com Adeyemi s’imposaven a Mendes i Hakimi i deixaven bones centrades per a Füllkrug i, sobretot, per a Brandt al minut 84 a qui Marquinhos va aconseguir tapar-li la rematada.

El resultat deixa l’eliminatòria oberta, tant per l’avantatge alemany com pel joc ofert pels dos equips.