La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, ha presidit aquest dijous a la tarda, al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet, de Barcelona, la presentació del nou casc específic per a la pràctica de l’hoquei sobre patins, desenvolupat per la Federació Catalana de Patinatge (FCP), que serà obligatori per a totes les competicions catalanes a partir de la propera temporada.

La iniciativa, pionera a l’estat, de crear un cas per a la pràctica de l’hoquei sobre patins va sorgir de la FCP fa més de dos anys al “comprovar els accidents que s’havien registrat i veure la demanda del propi esport, especialment, de les categories petites”, ha explicat el president de la Federació Catalana de Patinatge, Ramon Basiana. “L’objectiu bàsic és la protecció dels esportistes, i això està per sobre de qualsevol altre aspecte”, ha afegit.

L’empresa fabricant NZI, juntament amb el centre tecnològic Euracat i Mutuacat, i la col·laboració de la Coordinadora de Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, ha treballat en un projecte de planificació i definició, disseny conceptual i testatge del millor casc possible per aquest esport, a través de diferents estudis biomecànics, fins que se’n va aprovar l’ús en l’última assemblea de la Federació Catalana de Patinatge l’octubre passat. El casc duu el nom comercial ‘SITKA’ i té una clara vocació internacional.

Segons Anna Caula, aquesta iniciativa és un exemple de “les sinergies que es produeixen en un sector transversal com l’esport, on la recerca i la innovació es complementen amb la pràctica”. La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física ha felicitat la Federació per impulsar un projecte que “aplaudim des del Govern perquè prioritza la seguretat i la protecció en la pràctica esportiva, i que serà un pas endavant pel progrés d’aquesta disciplina”.

A partir de la propera temporada 2021-22 serà obligatori l’ús del casc per a jugadors i jugadores d’aquest esport de totes les categories i totes les competicions catalanes de la FCP, tot i que s’establirà un període de transició fins al primer trimestre del 2022 perquè les entitats puguin adquirir els cascos pels seus equips i es vagin adaptant a aquesta novetat.

Pel que fa a les característiques tècniques del prototip de casc, l’enginyer d’NZI Pedro Zornoza ha exposat que el casc és un conjunt de protecció craniofacial, format pel casc i la màscara, que és resistent a impactes consecutius i continuats, impermeable i resistent a la humitat, personalitzable, ventilat i amb bona visió panoràmica, ajustable al cap i de fàcil manteniment, entre altres propietats.