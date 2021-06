L’exconsellera de Salut, Alba Vergés, començarà una nova etapa al Parlament com a vicepresidenta primera de la Mesa de la Cambra catalana. Vergés substituirà la diputada Anna Caula com a representant d’Esquerra al tallafoc parlamentari després que aquesta anunciés que serà la nova secretària general d’Esport.

Caula formarà part, per tant, del Departament de Presidència, a càrrec de la republicana Laura Vilagrà, i continuarà professionalment la seva ambició per l’esport. Vergés agafarà el relleu després d’haver format part del Consell Executiu durant el mandat del Govern de Torra destinat a aturar la crisi sanitària desencadenada per l’impacte del coronavirus a Catalunya.

La votació es durà a terme al ple de la setmana vinent, sent el primer punt de l’ordre del dia de la sessió de dimecres, i en la qual els 135 diputats hauran de pronunciar-se presencialment sobre el seu nomenament.