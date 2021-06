Gironella compta amb poc menys de 5.000 habitants però és un cas únic arreu de l’estat si parlem de gimnàstica artística femenina. És l’únic poble o ciutat de tot l’estat amb tres representants a la màxima divisió d’aquest esport. L’interès que aquesta pràctica hi desperta ha fet que, des de fa temps, la vila s’hagi interessat en acollir un campionat de primer ordre i demà arriba el moment esperat.

El pavelló municipal serà l’escenari de la primera jornada de la Lliga Iberdrola, una competició femenina de tres categories que disputa diverses trobades abans de la gran final. Un dels equips que lluitaran per acabar al podi, tant demà, després de la seva actuació, com quan s’acabi la competició és el Club Egiba de Manresa, que ja la va guanyar el 2018 i que no ha abandonat les tres primeres posicions des que va començar.

Cinc adversaris

La formació manresana iniciarà la seva actuació demà a les 18.45 hores. Tindrà quatre rivals, el Xelska mallorquí, La Salle Gràcia, el CGE Les Moreres d’Esplugues i el Salt de Girona. El format és un 8-5-4, és a dir, cada conjunt podrà tenir vuit gimnastes convocades, de les quals cinc participaran en cadascun dels aparells i comptaran les quatre primeres posicions. L’Egiba competirà en asimètriques a les 18.45 hores, en barra d’equilibris a les 19.10, en terra a les 19.35 i en salt a les 20.25 de demà dissabte. Poc abans de les nou, quan s’hagin recomptat tots els punts, es coneixerà el guanyador de la primera jornada.

El director tècnic de l’equip, Xavier Casimiro, recorda que «arribem al campionat sense saber exactament com està tothom després de l’any de pandèmia. En la passada edició de la lliga es va seguir un format telemàtic [amb actuacions registrades i valorades pels jutges a distància]. De tota manera, aspirem a ser al podi, tant dissabte, com al final de la competició».

Respecte dels rivals, explica que «hi ha competidores importants i fins i tot mediàtiques. El Xelska compta amb Danusia Francis, una jamaicana que ja té la plaça olímpica assegurada. Alguns equips disposen de gimnastes italianes. La competència serà important».

Respecte de l’Egiba, «tenim assegurada la nostra presència a Primera i disposem d’un conjunt força versàtil, amb el qual podem jugar per tal d’explotar les nostres virtuts en cada aparell». Això sí, les principals representants del club manresà, com les gironellenques Lorena Medina i Carla Font, de l’equip estatal, s’espera que participin en tots els aparells per sumar punts per a la competició all-around, o sigui, la individual, que també es comptabilitza en aquesta competició.

Dues jornades de gimnàstica

Tot i que el plat fort del cap de setmana a Gironella serà la competició de Primera Divisió, també hi haurà d’altres tornejos durant la resta de dissabte i també diumenge al matí. Seran trenta formacions les que lluitaran pels respectius títols i, moltes d’elles, en promocions per mirar de conservar les categories o per ascendir a la immediatament superior.

Després de la cita de Gironella, encara no se sap segur si hi hauran dues o tres jornades més de lliga regular i la final. Al Berguedà serà on arrenqui el llarg camí.