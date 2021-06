El manresà establert a Terrassa Jaume Galobart ha estat l’escollit per ser el nou secretari esportiu del Solsona, càrrec de nova creació. Galobart exerceix professionalment com a assessor esportiu i fa tasques de scouting de Primera Catalana. A més, ha exercit de secretari tècnic de l’Avià, la Penya San Pedro i el Tortosa , així com de director esportiu del San Cristóbal. Galobart explica que «a més de buscar l’entrenador idoni, ens hem proposat mantenir la base de la plantilla i configurar un equip competitiu on hi hagi el màxim número de jugadors de Solsona i del Solsonès que sigui possible».