El meritori ascens del FC Cerdanyola a Segona Divisió RFEF ha tingut un altre protagonista bagenc, el lateral dret d’origen colombià Jonny Vinasco. El jugador establert a Navarcles es va reincorporar al Centre d’Esports Manresa la temporada 2019-20, després de jugar dos exercicis i mig a la UE Sant Julià de Lòria de la Primera Divisió d’Andorra. El club blanc-i-vermell no li va oferir la renovació l’estiu passat i Jonny Vinasco va fitxar pel FC Cerdanyola.

El lateral dret considera que «la companyonia que hi havia al vestidor i l’encert rematador dels nostres davanters, Javi López, Pablo Servetti i Pitu Plazuelo, han estat fonamentals per a una consecució que ningú es plantejava en iniciar la temporada». Jonny Vinasco no va poder començar la lliga amb normalitat en tenir la covid-19, però a meitats d’octubre ja es va fer amb la titularitat.

El jugador d’origen colombià explicita que «els resultats que vam assolir a la segona fase no reflecteixen la igualtat que va caracteritzar els sis partits». Jonny Vinasco revela que els vallesans van encarar les eliminatòries d’ascens «sense cap pressió, però conscients que teníem una oportunitat única de fer història». Va ser titular en els tres partits contra la UE Vilassar de Mar, el Girona FC B i la UE Sant Andreu, com el vilomarenc Javi López. «Vaig ser l’autor del penal que va permetre Ton Alcover empatar el partit als barcelonins i forçar la pròrroga». «Abans de començar-la, els companys em van demanar que mantingués la concentració, que ho aconseguiríem», rememora. Tot i l’excel·lent temporada que ha protagonitzat, Jonny Vinasco no continuarà al FC Cerdanyola per la impossibilitat de fer compatibles els viatges i entrenaments amb els horaris de la feina. Als 26 anys, el lateral busca un nou equip de Tercera Divisió.