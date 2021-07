L'aixecadora de Castellbell i el Vilar Montse Alcoba ha aconseguit plaça per participar en els Jocs Paralímpics de Tòquio, que han de començar el proper 24 d'agost a la capital japonesa. Alcoba es troba entre les vuit primeres classificades del rànquing federatiu i, per tant, obté lloc segur per competir en la cita més important de l'esport adaptat mundial.

Segons va declarar al web de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF), “des de que vaig conèixer la notícia estic plorant de l’emoció. Fa molt temps que treballo per arribar a aquest moment i no ha estat fàcil aconseguir-ho ja que ho havia de fer compatibilitzant entrenaments i competicions amb la família, perquè tinc dos fills i la meva feina com a mestra d’educació especial. Per fi, el somni s’ha complert “.

Per primera vegada, Espanya tindrà dos representants en aquest esport, ja que l’extremenya Loida Zabala també competirà a Tòquio en els seus quarts Jocs. Les dues esportistes estaran acompanyades per Ayman Kichi, coordinador nacional de powerlifting de la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF).