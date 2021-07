El pilot surienc Josep Garcia va ser el gran protagonista del Gran Premi d’Estònia, tercera prova del Mundial d’enduro, i va obtenir les dues primeres victòries de la temporada. D’aquesta manera, després de les dues jornades viscudes al país bàltic, el bagenc s’enfila a la tercera posició del campionat, que continuarà el cap de setmana vinent a Skovde (Suècia).

Josep Garcia va vèncer tant dissabte com diumenge, després de dues intenses i emocionants jornades a l’illa de Saaremaa, que acollia el certamen per primer cop ja que el 2018 va recalar a la capital Tallin. Amb la localitat de Kuressaare com a epicentre de l’activitat, els pilots van haver de fer 4 voltes de 55 km cadascuna, tant el primer com el segon dia, amb 4 especials a prop de la ciutat esmentada.

El pilot austríac Wil Ruprecht va agafar avantatge després de les dues primeres voltes de la jornada inaugural, i es va situar primer amb 20 segons de marge. Però en la tercera Extreme Test va tenir una forta caiguda i la moto va quedar malmesa, fet que el va deixar sense cap possibilitat d’aspirar a la victòria final.

Aquesta circumstància va deixar el camí lliure a Josep Garcia i Brad Freeman, que es va decantar a favor del pilot català després de fer una bona tercera volta. El britànic, per la seva part, va cometre una errada a l’últim Extreme Test que va certificar la primera victòria del surienc.

Les mil·lèsimes decideixen

La jornada del diumenge va ser d’una emoció insospitada. Freeman es va adjudicar la primera passada per l’Enduro Test i va fer el primer pas per evitar que Garcia repetís el triomf del dia anterior. A l’inici de l’última volta, el surienc tenia un desavantatge de 8 segons respecte del seu principal rival, un marge que es va reduir en 6 segons gràcies a la gran actuació que va firmar el bagenc en la penúltima especial.

El triomf parcial de la segona jornada penjava d’un fil. I Garcia, en el Super Test, es va imposar per una exigua diferència de 2 segons i 43 centèsimes. Un triomf que va permetre al surienc adjudicar-se també la classificació dominical per només 450 mil·lèsimes.

Jaume Betriu (KTM) va ser vuitè en la primera jornada i novè en la segona, i ara ocupa la 8a plaça de la general del campionat. El Mundial es desplaça a Suècia, on tornarà a haver-hi competició en la categoria femenina.