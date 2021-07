Quan falten tres setmanes per començar laLliga 2021-22, els dos grans del futbol espanyol es troben molt lluny d’oferir un projecte tancat i amb cara i ulls. Mentre el Barça encara no ha aconseguit renovar Messi per culpa de la desorbitada massa salarial que arrossega, el Madrid no ha refet una plantilla ja envellida la temporada passada. A més, ahir va caure per primera vegada aquesta temporada al camp del Rangers escocès per 2-1.

Els blancs es van avançar a Ibrox amb un gol de Rodrygo, però Sakala i Itten van remuntar per al conjunt de Steven Gerrard. A més, el Madrid va veure com li expulsaven Nacho, el mateix dia que se sabia que Varane està a punt de lligar el seu futur amb el Manchester United, deixant encara més òrfena la defensa.

Pel que fa al Barça, no s’esperen gaires canvis de cara a dissabte, en el partit que jugarà contra l’Stuttgart, respecte del duel que va guanyar dissabte passat contra el Girona (3-1). Memphis podrà seguir tenint minuts mentre el club intenta convèncer els capitans que s’abaixin el sou i altres jugadors que és millor que marxin.