Manresa serà l’escenari el proper mes de juny, concretament entre els dies 10 i 12, de la Manresa Baseball Cup 2022, un torneig amb diferents universitats nord-americanes que formarà part de les celebracions de l’Any Ignasià, la commemoració dels 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat.

A part de la finalitat esportiva, l’objectiu del torneig és rebre a Manresa tots aquells amants del beisbol que vulguin aprendre més sobre sant Ignasi i recórrer els racons històrics de la ciutat i de la resta de Catalunya en què aquest va viure i va aprofundir la seva transformació.

El conveni ha estat signat entre el Beisbol Club Manresa i l’empresa Varsity Sports & Educational Tours. El director d’aquesta companyia, Agustín Oulton, va declarar que «utilitzem l’esport com a mitjà per unir el món. Segurament serà una experiència inoblidable per a aquells visitants amants del beisbol i, sobretot, per als seguidors de sant Ignasi». Va continuar dient que per al club manresà «serà una oportunitat única per competir internacionalment i, alhora, per fer amistats per a tota la vida».