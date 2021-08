El Ministeri de Sanitat i les comunitats buscaran aquesta tarda unir les limitacions que marcaran el retorn del públic als esdeveniments esportius multitudinaris, entre els quals hi ha la Lliga de futbol, que començarà en menys de dues setmanes, quan encara s’ha de veure l’estela de la cinquena onada de la pandèmia.

Analitzaran la situació en una nova reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut una setmana després que la ministra de Sanitat i els consellers pactessin crear un grup de treball per delimitar, en funció de la incidència acumulada, l’aforament i altres restriccions en el retorn dels aficionats als estadis i pavellons.

A l’espera de saber quina serà l’opinió de cada un d’ells, la idea és establir mesures «comunes i de mínims» per fer aquests espais segurs en tot el territori, informen a Efe fonts de Sanitat, ja que la competència sobre els aforaments és de les comunitats i no totes tenen la mateixa incidència del virus.

Va ser a finals de juny quan un Consell de Ministres extraordinari va donar llum verda a un reial decret amb què se suprimia l’article 15.2 de la llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la pandèmia aprovat al març.

Aquesta decisió suposava tornar el control sobre els aforaments de la Lliga i l’ACB a les comunitats que, com a conseqüència de la pandèmia, s’havia delegat en el Consell Superior d’Esports.

Llavors, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar que la normalitat tornaria als estadis de futbol i els pavellons de bàsquet per a la temporada vinent en permetre l’assistència dels aficionats, tot i que sempre sotmesos a les mesures de prevenció, com l’ús de mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

Per a aquestes dates, la incidència amb prou feines arribava als 90 casos, però l’explosió de la cinquena onada fa que la reunió de l’Interterritorial es produeixi amb taxes de 700 i sense que s’hagi arribat encara al pic d’hospitalitzacions.