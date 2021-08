Durant la roda de premsa en què ha explicat els motius pels quals Messi no renovarà pel Barça, Joan Laporta ha xifrat el cràter que deixa Josep Maria Bartomeu: el Barça presentarà unes pèrdues de 487 milions d’euros aquest any.

Després de guanyar les eleccions s’esperava trobar-se un solar, que xifrava en 200 milions. «Hem tancat aquesta temporada amb el doble de pèrdues», ha assenyalat.

El president blaugrana ha carregat contra l’herència rebuda de l’anterior mandat. «Culpables? La base és la nefasta gestió de la junta anterior. No vull fer victimisme ni enemic extern. Quan tinguem l’auditoria finalitzada, haurem d’actuar. No podem ser cooperadors de qüestions presumptament delictives».

Laporta ha disparat contra la gestió del seu predecessor des de la seva intervenció inicial, culpant-lo de la situació actual. «Desgraciadament tenim una herència de club nefasta. No tenim marge salarial. Ho sabíem en arribar al club, però esperàvem uns comptes millors després de l’auditoria, i no ha sigut així. La massa salarial esportiva representa un 110% dels ingressos del club, i per tant tenim el marge molt reduït».

El mandatari barcelonista ha explicat la fórmula que hauria de seguir el club per complir les regles del ‘fair play’ de LaLiga. «Perquè us en feu una idea, el límit salarial que podríem afrontar és amb la regla 4 a 1. Per tenir 25 milions de salari hem d’alliberar-ne 100. Això són molts jugadors». Malgrat no poder inscriure Messi, Laporta confia a poder fer-ho amb Emerson, Memphis, Eric Garcia i Agüero. «La massa salarial sense Leo serà del 95% dels ingressos totals del club. La xifra adequada és el 60-65%. Això significa que els nous fitxatges, al tenir fitxes menors a la del davanter, podrien ser inscrits. Però, tot i que ja ho estem fent, caldrà reduir més aquesta massa», aclaria el president blaugrana.

L’acord de LaLiga amb CVC suposarien 270 milions, que no només no cobririen les pèrdues del Barça en l’últim exercici, sinó que tampoc permetrien reparar el problema del club amb el límit salarial. «Si es fa l’operació de LaLiga amb CVC, entren diners i tindríem un 15% més de marge salarial. Això no arreglava el tema, encara que tothom ho pensés. Hi ha una sèrie de contractes en vigor que no poden ser modificats», matisava Laporta.