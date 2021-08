L’ambició i la maduresa que van exhibir ahir els jugadors del Centre d’Esports Manresa al Municipal del Guinardó, conjuntament amb el potencial golejador que promet el tàndem de davanters que formen Noah i Javi López, van propiciar que el conjunt de la capital del Bages protagonitzés una reeixida estrena al Torneig d’Històrics i que assolís la classificació per a les semifinals.

Els blanc-i-vermells van vèncer els seus dos oponents al grup 4t, la UE Figueres (Tercera Divisió) i el FC Cerdanyola (Segona Divisió RFEF) i competiran contra la UE Sant Andreu, dissabte (19 hores), per accedir a la final de la competició.

Després dels marcadors que s’havien produït en els dos primers duels del triangular, l’equip de Ferran Costa en tenia prou amb un empat contra un equip de superior categoria en el tercer i definitiu matx de 45 minuts. Però els manresans no es van conformar i van derrotar el FC Cerdanyola merescudament (0 a 1).

El tècnic castelldefelenc va optar per jugar amb tres centrals (3-5-2) amb la intenció d’impossibilitar que els vallesans poguessin crear perill per l’interior i aquesta decisió es van revelar com a encertada. Putxi, amb un excel·lent servei en profunditat, va permetre a Javi López encarar en solitari Álex Lázaro, que va aturar el seu xut a boca de canó. La rèplica de l’equip de Toni Carrillo va anar a càrrec de Víctor Aliaga (min 6). L’interior va servir amb mestria un servei de falta des de la frontal de l’àrea i Òscar Pulido es va lluir per desviar l’esfèrica a córner amb la mà esquerra.

Els manresans van aconseguir la possessió de la pilota i la van gestionar amb criteri i encert a partir d’aleshores. Els vallesans van prémer l’accelerador ofensiu a partir de la pausa d’hidratació (min 29), però mai van trobar com superar l’entramat defensiu blanc-i-vermell. A més, quan faltaven set minuts per al final, Javi López va pentinar un servei en profunditat d’Òscar Pulido que va recollir Noah a l’àrea de penal. Juan Carlos Oliver va refusar el seu primer xut amb la dreta, però el davanter d’origen ghanès va sentenciar amb una col·locada rematada rasa amb l’esquerra. Ja en el temps de recuperació, Moha va rematar de cap al travesser un servei de falta executat per Pau Darbra (min 48).