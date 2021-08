El davanter argentí Leo Messi s'ha mostrat "molt feliç" pel seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, un club que veu "preparat per aconseguir-ho tot" i arriba "per seguir creixent i guanyar títols". Aquestes són les 10 frases més destacades de les primeres paraules de l'exjugador blaugrana amb el seu nou equip:

"Dura" sortida del FC Barcelona

"Estic molt feliç. Tothom sap que la meva sortida del FC Barcelona, que ha sigut molt dur perquè són molts anys i és difícil el canvi després de tant temps, però ara la meva felicitat és enorme. Vull que passi tot això ràpid i començar a entrenar perquè ho estic gaudint molt des del primer dia que he arribat."

Ambició de guanyar

"Era una situació difícil d'arreglar en tan poc temps. Estic feliç d'estar aquí i estic il·lusionat. Tinc la il·lusió i les ganes de continuar guanyant i per això vinc a aquest club perquè és un club ambiciós. Miro el cos tècnic i la plantilla que tinc i veig que estan preparats per a intentar lluitar per tot. El meu objectiu és continuar creixent, continuar fent passos i seguir guanyant títols"

Neymar i Mbappé

"Jugar amb Neymar i Mbappé és una bogeria. S'han fet fitxatges espectaculars. Molta il·lusió per començar a entrenar i a competir. Ho faré amb els millors i això sempre és maco".

Missatge als aficionats del Barça

"Abans d'anar-me’n no sabia on marxava. Sempre estaré agraït per l'afecte, és la meva casa. Van ser molts anys, moltes coses viscudes, bones i dolentes. Sabien que me n'anava a un equip conegut, fort, amb possibilitats per la Champions. Saben que sóc un guanyador i que aniria a un equip competitiu. No sé si ens enfrontarem. Si arriba a passar, per a mi serà maco tornar a Barcelona, i tant de bo sigui amb gent. Serà molt estrany anar a casa meva amb una altra samarreta, però és futbol i pot passar. Veurem."

Debut amb el PSG

"No ho sé. Vinc de vacances, més d'un mes parat. Ahir vaig veure a Pochettino i al cos tècnic. Segurament he de fer una pretemporada sol, començar a entrenar-me bé i quan estigui preparat començar a jugar. Espero que sigui al més aviat possible perquè tinc moltes ganes, però no puc dir una data. Segons em vagi sentint i el cos tècnic decideixi que és el moment."

Emocions dels últims dies

"Tot el que em va passar aquesta última setmana va ser dur i ràpid, però també emocionant. Sense deixar de costat tot el que em va tocar viure i el que vaig passar. Però d'altra banda il·lusionat per aquesta nova etapa que em toca viure a mi i a la meva família. Em va tocar passar per aquests sentiments però vam anar assimilant-los. Ningú està preparat per això"

Missatge als aficionats del PSG

"Va ser una bogeria. Hi haurà temps de veure'ns i tenir contacte amb la gent. Tant de bo sigui un any extraordinari per a ells i per a nosaltres també a nivell esportiu"

Guanyar la Champions

"Hi ha vegades que pots tenir el millor equip del món i no guanyar. A vegades els petits detalls et poden deixar fora. Sabem com de difícil és la Champions i el PSG també ho sap, va estar molt a prop. És una competició en la qual estan els millors i és difícil guanyar-la. Cal ser un grup unit, un grup fort i crec que el serem en aquest vestuari pel què es veu des de fora. I també fa falta una mica de sort, com en tot en el futbol. Però no sempre guanya el millor. És una competició especial i és això el que la fa tan bufona i important, per això tothom la vol."

"És un equip que està fet, més enllà dels fitxatges que han arribat. Jo vinc a ajudar, a intentar donar el màxim de mi. Amb molta il·lusió i més ganes que mai. La meva il·lusió i el meu somni és aixecar una altra Champions i crec que he arribat al lloc ideal per a tenir més possibilitats per aconseguir-ho"

Retrobament amb Neymar

"Hi ha gent coneguda dins del vestuari. Veient la plantilla que hi ha, un s'il·lusiona i creu que pot aconseguir l'objectiu. Amb Neymar buscàvem l'objectiu abans d'estar separats i espero que el puguem aconseguir ara junts. Una de les causes de venir va ser el vestuari, amb Ney, Di María, Paredes... Això va ser determinant per triar aquest lloc."

El futbol francès

"La lliga francesa ha crescut moltíssim en els últims anys. És més competitiva. Després de tant temps, és un lloc on tindré nous rivals".