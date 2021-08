Victòria solvent de la formació juvenil A del Club Gimnàstic de Manresa en l’estrena dels escapulats a la 5a edició de The Cup Manlleu. Els jugadors d’Adrià Talavera es van imposar a l’AEC Manlleu, l’equip amfitrió (1 a 3) en el partit inaugural del grup A i del torneig. Els osonencs també militen a la Lliga Nacional Juvenil.

Els manresans van adquirir avantatge en el marcador quan encara no s’havia exhaurit el segon minut de joc. El migcampista Sabí Miguela va culminar un atac per la banda esquerra amb un potent xut creuat que va supera el porter Ferran Anglada.

El domini dels escapulats es va accentuar amb el pas dels minuts i els jugadors d’Adrià Talavera van generar nombroses ocasions. Per fi, el servei d’un córner va propiciar la precisa rematada de Nicolás Olmedo que va convertir-se en el 0 a 2, el resultat que lluïa l’electrònic al final del primer període. En aquest torneig, ambdues parts duren 35 minuts. A la represa, els amfitrions van minimitzar el seu desavantatge mitjançant un contracop culminat per Pius Quer. Tot i això, sis minuts després, Álex García va aprofitar un error del porter local per sentenciar.