Els espectadors tornaran als estadis després d’un any i mig d’absència forçada, tot i que en algunes comunitats es va permetre l’entrada molt limitada d’espectadors les últimes dues jorçnades de la passada lliga. Tot i que de forma gradual i controlada, el gran titular d’aquest estiu en clau futbolística és que es podrà tornar a entrar a un estadi des del març del 2020. El Ministeri de Sanitat va acordar el dia 4 d’agost que els estadis a l’aire lliure podrien acollir fins a un 40% de la seva capacitat total, una xifra que convida a l’optimisme després que durant més d’un any i mig l’aficionat s’hagi acostumat al so enllaunat d’un públic fictici.

El Procicat va dictaminar ahir que finalment el Camp Nou no podria acollir les 30.000 localitats pactades prèviament, sinó que s’haurien de reduir fins a les 22.000 persones. Els abonats del club blaugrana havien sol·licitat únicament 15.280 seients dels 30.000 disponibles, fet que ha obligat el FC Barcelona a posar a la venda les entrades restants. Amb aquest canvi, s’espera que hi hagi ple al Camp Nou. Curiosament, l’últim partit amb públic a l’estadi del Barça va ser també davant la Reial Societat el març del 2020, just després de la desfeta del conjunt aleshores entrenat per Quique Setién davant el Reial Madrid.

Tot i que el ministeri va fixar en el 40% l’aforament als estadis a l’aire lliure i el 30 % en espais tancats, les comunitats autònomes han acabat de perfilar la normativa, i en el cas de Catalunya finalment només es permet l’entrada del 30% en els recintes oberts, però en canvi no s’aplica un límit d’espectadors, per tant el Camp Nou serà l’estadi amb més aforament de la primera jornada de lliga en ser l’estadi amb més capacitat de Primera Divisió.