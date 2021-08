Aquesta setmana arrencaran els treballs previs per dotar el camp de futbol de la Balconada de gespa artificial, amb la previsió d’iniciar el gruix de l’obra la setmana del 23 d’agost i que la nova instal·lació es pugui inaugurar aquest octubre. Es tracta d’una actuació dotada amb 414.095 euros i que és molt esperada pel club de futbol Unió Esportiva Balconada.

El projecte inclou la substitució de l’actual terreny de joc de terra —de 90 x 50 metres— per un de gespa artificial, que també es col·locarà en un fons d’una de les porteries per tal que pugui servir com a zona d’escalfament. També inclou les instal·lacions de reg per aspersió i de sanejament, la millora de l’entorn i nou equipament esportiu.

Gespa en dos camps més

A banda del camp de la Balconada també està previst millorar l’Estadi Municipal del Congost, que després de 14 anys canviarà l’actual gespa artificial per una d’última generació. Es treballa amb l’objectiu que la nova gespa estigui col·locada aquest novembre. A la vegada, la gespa que es retiri del Congost es reutilitzarà i s’instal·larà al camp de futbol del barri del Xup. Entre les tres actuacions, s’invertirà un total de 767.712 euros en la millora dels terrenys de joc dels tres camps de futbol.

El pla de millora de camps de futbol municipals d’aquest 2021 permetrà als clubs créixer en qualitat i en quantitat. Les actuacions arriben després que el setembre del 2019 s’inaugurés la gespa artificial del camp de futbol de la Mión – Puigberenguer (un projecte de 420.000 euros) i de les millores que s’han estrenat aquesta primavera a la pista d’atletisme del Congost (amb una inversió global de 410.000 euros).