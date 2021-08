El juvenil A del Gimnàstic de Manresa va tancar la seva participació a The Cup Manlleu amb una derrota en el partit per decidir el 3r i el 4t llocs que va enfrontar els jugadors d’Adrià Talavera amb el RCD Espanyol B (3 a 1). La primera participació dels escapulats al torneig estiuenc nascut a Sant Pol de Mar ha permès constatar que els manresans han configurat un equip competitiu capacitat per assolir l’ascens a la Divisió d’Honor. Per això, la quarta posició final és una minsa recompensa. Un penal inexistent va decantar el duel contra l’equip de Javi Chica. La intensitat dels bagencs a l’inici de la represa, amb empat a u al marcador, els va permetre gaudir de tres immillorables ocasions per adquirir avantatge a l’electrònic. Primer, Marc Sánchez va impedir que Luka Managadze rematés a gol una enverinada centrada de Nicolás Olmedo (min 39). Tot seguit, Olmedo va rematar de cap per sobre el travesser des de l’àrea de gol (min 40). I, finalment, Biel Vallverdú va habilitar Sabí Miguela per encarar en solitari Adrián Jerez, però el lateral esquerre va xutar fora (min 41). Ferran Gómez va replicar amb una rematada de cap al pal (min 45). Uns i altres exhibien la seva millor versió quan l’àrbitre va assenyalar un penal inversemblant a Nicolás Olmedo (min 51). La pilota va tocar de forma fortuïta una de les mans del lateral quan queia després d’entrebancar-se amb un oponent que era al terra. Nabil el va transformar i Jan Moreno va aprofitar una increïble cavalcada de Marc Sánchez per sentenciar (min 55). Durant el primer acte, els espanyolistes es van avançar amb un golàs d’Hugo Pichardo (min 11) que va replicar Álex García (min 16).