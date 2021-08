Sis victòries, un empat i una derrota en els últims vuit partits de la darrera edició de l’OK Lliga van possibilitar que l’Igualada Rigat HC assolís la permanència a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal, en la qual milita de forma ininterrompuda des del curs esportiu 1983-84. El caràcter de David Cáceres va propiciar la rebel·lió dels jugadors arlequinats.

Lògicament, aquesta temporada els igualadins volen mantenir la bona dinàmica de joc i de resultats que van protagonitzar durant el tram final del curs passat tot i les baixes de Roger Bars i Sergi Pla. A més, David Cáceres va prendre la decisió d’incorporar-se al planter del FC Barcelona com a entrenador. El mig de Vilanova del Camí va rebre una temptadora oferta del Hockey Trissino, tercer classificat de la fase regular de la Serie A-1 italiana, just darrere l’Amatori Wasken Lodi del golejador igualadí Jordi Méndez, mentre que el veterà jugador vigatà va optar per continuar la seva trajectòria al CP Taradell.

Nou anoiencs al primer equip

La composició de la plantilla de l’Igualada Rigat HC per a aquest exercici és el reflex de l’excel·lent treball que Marc Muntané i el seu equip de col·laboradors desenvolupen al planter arlequinat. Aquest curs, nou dels onze jugadors del conjunt igualadí són anoiencs de soca-rel, doncs el porter osonenc Elagi Deitg resideix des de fa anys a Igualada i fins i tot va gosar prensentar-se a les darrerers eleccions municipals. Així doncs, per compensar les baixes de Roger Bars i Sergi Pla, el club arlequinat ha pres la decisió de pujar al primer equip al defensa Marc Carol, a més del prometedor porter Guillem Torrents. L’únic fitxatge de l’Igualada Rigat HC ha estat el golejador Àlex Cantero (CH Mataró). D’altra banda, una de les principals novetats de l’Igualada Rigat HC és la presència a la banqueta d’un entrenador anoienc, Francesc Sánchez.

De la retirada a l’OK Lliga

El tècnic vilanoví, de 49 anys, suplent durant cinc temporades de Carles Folguera i Jaume Llaverola al primer equip igualadí, als anys noranta, va iniciar fa quatre lustres una fructífera trajectòria com a entrenador que li ha permès conquerir tres campionats d’Espanya amb els equips base de l’Igualada HC. Tot i això, l’estiu del 2019 va decidir posar punt final a la seva carrera, en principi, de forma definitiva. David Cáceres el va convèncer el març per ajudar-lo a salvar l’equip i ara encapçala el tercet que guia la nau capitana arlequinada i que completen Jordi Mellado i Xavi Garcia.

Francesc Fernández confessa que «no m’esperava la proposta de dirigir l’equip. Quan la vaig rebre, la meva reacció va ser detallar totes les raons que desaconsellaven que jo fos l’escollit». Els arguments de Francesc Fernández no van convèncer els seus interlocutors i el vilanoví ha entomat el repte «amb ambició, per anar a mitges, no m’hi poso. Els jugadors tenen qualitat per assolir la classificació per a la fase final de la Copa del Rei. Aquest ha de ser el nostre primer objectiu a la lliga. Després, a la segona volta, hem de competir per disputar el play-off pel títol. Pel que fa a la World Skate Europe Cup, el nostre desafiament ha de ser accedir a la Final Four i guanyar-la». Per tal que els seus anhels s’acompleixin, Francesc Fernández considera que els arlequinats han de basar el seu joc en l’ordre. «L’organització és fonamental en un equip d’hoquei, tant en defensa com en atac. Un equip ben estructurat facilita que els jugadors expressin el seu talent en atac», conclou el tècnic vilanoví.