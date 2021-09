La contundent victòria que va assolir el Barça a la pista del Garatge Plana Girona dissabte passat (1 a 6), combinada amb el triomf arlequinat segellat tres dies abans al pavelló de Les Comes contra el conjunt gironí (2 a 0), va propiciar la classificació de l’Igualada Rigat HC per als quarts de final de la XVII Lliga Catalana com a segon del grup 1r, amb 3 punts.

Aquesta nit, al pavelló Victorià Oliveras de la Riba de Sant Hipòlit de Voltregà, seu única de la fase final de la competició, els igualadins intentaran superar el potent Reus Deportiu, a partir de les 21.30 hores (Esport3), per accedir a les semifinals. Casualment, els reusencs seran el primer oponent dels arlequinats en la primera jornada de l’OK Lliga (18 de setembre). Tot i la baixa del màxim golejador de la darrera edició de la lliga estatal, Àlex Rodríguez, que ha fitxat pel RC Deportivo Liceo avalat pels 52 gols que va materialitzar en 29 partits, l’equip del Baix Camp continua sent un dels millors de l’Estat després d’incorporar Francesco Compagno (Amatori Wasken Lodi), David Gelmà (Garatge Plana Girona), Martí Zapater (CE Noia Freixenet) i Pablo del Río (CE Vendrell). Els vermell-i-negres també han perdut a Romà Bancells (CH Palafrugell), Xavier Fernández (RC Josaleta) i Pablo Nájera (Hockey Sarzana).