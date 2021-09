El combinat estatal per equips de tennis taula (Classes 6-7), amb Jordi Morales, es va imposar a Egipte en els quarts de final de la competició per equips dels Jocs Paralímpics (2 a 0). Primer, la parella que integraven l’esparreguerí i Álvaro Valera va vèncer els egipcis Ibrahim Hamadtou i Sayed Youssef per 3 a 0 (11-6, 11-5 i 11-7) i, tot seguit, Jordi Morales va sentenciar l’eliminatòria en derrotar amb contundència Hamadtou, també per 3 a 0 (11-1, 11-1 i 11-3).