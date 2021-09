La tercera setmana de pretemporada del CF Solsona ha inclòs, fins avui, dues sessions preparatòries i dos partits amistosos que han permès al tècnic manresà Víctor Vera assajar fins a quatre estructures d’equip. Demà, els blaus jugaran al camp de l’AEC Manlleu (18 hores).

Dimarts, els solsonins es van enfrontar al CE Navàs A (Tercera Catalana) i es van imposar per 0 a 3. La intensitat defensiva dels amfitrions va impedir que els escapulats generessin accions ofensives amb fluïdesa durant la primera part, tot i presentar un ambiciós esquema tàctic (4-3-3) A la represa, l’experiència d’alguns dels jugadors blaus que van intervenir va propiciar el triomf amb gols de Roger Sala (minuts 65 i 79) i Marc Vilajosana (minut 75). Víctor Vera va assajar un 4-4-2 amb rombe.

Dijous, els escapulats van encaixar una derrota al terreny de joc del FC Joanenc (2 a 0). El tècnic manresà va plantejar inicialment un 4-1-4-1 per facilitar el treball defensiu dels seus jugadors davant un equip de Segona Catalana. Tot i això, Dani Galán (min 20) va donar avantatge a l’equip dirigit per Marc Viladrich i Arnau Estruch el va consolidar amb un segon gol (min 43). Durant el segon període, els visitants van optar per un 3-5-2 i van millorar les seves prestacions.