La presidenta del Club Atlètic Manresa, Mercè Rosich, aspirarà per segon cop en quatre anys a presidir la Federació Catalana d’Atletisme. Ella mateixa ho va fer públic ahir a la tarda en un missatge a través de Twitter, en què recordava els cinquanta anys que ha estat al club, com a atleta, entrenadora, directiva i màxima dirigent, i que ara el deixa per aspirar a regir els designis de l’atletisme català a partir del març vinent.

Rosich ja va intentar ser la presidenta de la federació el 2018, en uns comicis en què es va enfrontar a un altre bagenc, el castellvilarenc Joan Villuendas. Aquest va guanyar per un sol vot, 37-36, tot i que la manresana va rebre el suport majoritari dels clubs.

Ahir al vespre, la mateixa Rosich explicava que «ho hem fet públic ara perquè a final d’any o a principi del 2022 hi haurà eleccions al club. Les de la catalana seran al març, això jo quedo alliberada del club per poder iniciar el procés, que serà al febrer». Segons la dirigent manresana «m’hi torno a presentar perquè en l’atletisme català no hi ha projecte esportiu, ni visibilitat. El 2018 vaig perdre per un vot i em vaig quedar amb les ganes de poder aportar més. Ara penso que ho podré fer». Explica que «portaré les idees de fa quatre anys esperant que tot es modernitzi i l’atletisme català i els clubs tinguin una repercussió que ara no tenen».

Rosich confia que «ara ja soc més coneguda que llavors, quan vaig començar de zero, i espero que això m’ajudi».