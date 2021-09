Una setmana justa després de proclamar-se campió de la Lliga Catalana, el Baxi Manresa tanca la rutina de la pretemporada amb l’últim duel previ a l’inici de l’ACB. Ha hagut d’anar força lluny a jugar aquest darrer duel, a Iecla, a la província de Múrcia, per enfrontar-s’hi amb l’UCAM, un adversari de potencial, a priori, similar, i que pot ser una bona pedra de toc per seguir progressant. El partit començarà a les 12 del migdia, amb públic al pavelló José Ortega Chumilla, però sense televisió.

El club no ha comunicat cap absència per a aquest viatge, motiu pel qual, en principi, els tretze jugadors de la plantilla estaran a les ordres de Pedro Martínez qui, en cas que se segueixin les normatives oficials, n’haurà de descartar un per a l’enfrontament amb l’equip de Sito Alonso.

Un triomf i tres derrotes

L’UCAM va començar fort la pretemporada, amb una victòria davant de tot un Reial Madrid per 84-80 a Albacete. En el segon partit, però, contra els blancs, van caure per 80-65 a Màlaga. També van caure dues derrotes, tot i que ajustades, en els dos partits posteriors, per 73-69 davant de l’Unicaja en el mateix torneig i per 96-94 a la pista del Fuenlabrada aquest mateix divendres.

L’UCAM manté una formació molt semblant a la de la temporada passada, amb homes ja coneguts com el base Bellas, els escortes Jordan Davis, ex del Baxi, o Sadiel Rojas, els nord-americans James Webb i Isaiah Thomas, que tan bon rendiment van donar la campanya passada, o els pivots Nemanja Radovic, Emanuel Cate i Augusto Lima. Les contractacions han arribat de la mateixa lliga, amb Thad McFadden, del Burgos, Chris Czerapowicz, de l’Obradoiro, o l’incombustible grec Kostas Vasileiadis.