L’Igualada Rigat jugarà contra el Valdagno italià i el Joventude de Viana portuguès en la primera fase de la World Skate Europe Cup, la segona competició continental d’hoquei patins masculí, el calendari de la qual es va sortejar ahir a Lisboa.

La competició estrena enguany un nou sistema, més proper a una Eurolliga delmada per la falta dels grans equips del continent. Així, l’Igualada rebrà el Valdagno el 23 d’octubre, viatjarà a Portugal el 15 de gener i a Itàlia el 29 del mateix més i jugarà a Les Comes contra el Joventude el 5 de març. Els dos primers del grup B es creuaran amb els dos primers del grup C, format pel Sanjoanense, el Calafell i el Voltregà.

En la League Cup femenina, el Voltregà de Teresa Bernadas jugarà amb el Coutras, el Benfica, el Noisy i el Gijón, i el Manlleu de Maria Díez i Aida Mas, amb el Palau, el Sanjoanense, el Cerdanyola i el Matera.