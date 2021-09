El Barça juvenil, dirigit per Òscar López, va arrencar el seu camí en la Youth League, la Lliga de Campions de la seva categoria, amb una bona victòria sobre el Bayern de Munic (2-0) en la primera jornada de la competició. En l’equp inicial blaugrana va formar Ilias Akhomakh, extrem dels Hostalets de Pierola, a l’Anoia, que es perfila com una de les promeses més evidents del futbol base barcelonista.

El Barça es va avançar al minut 23, quan Fabián Luzzi va aprofitar una indecisió del porter Hülsmann per obrir el marcador. Els bavaresos, a més, es van quedar amb deu homes per l’expulsió de Neziri i, als 19 minuts de la represa, Arnau Casas va aprofitar una pilota robada pel mateix Ilias per sentenciar un resultat que hauria pogut ser més clar.

En l’altre partit del grup, el Dinamo de Kíev va sorprendre el Benfica i el va vèncer per 4-0.