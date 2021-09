El periodista Miguel Rico primer, al seu compte de Twitter, i després el FC Barcelona han informat aquest diumenge al migdia de la mort del manresà Joan Martínez Vilaseca, exjugador de l'Espanyol a la màxima categoria i, posteriorment, conegut per la seva feina al futbol formatiu del FC Barcelona, on va treballar amb importants jugadors. Martínez Vilaseca, que ha mort als 78 anys, s'havia format a la seva ciutat, a les categories inferiors del Gimnàstic i del CE Manresa.

En la seva etapa de jugador professional, Martínez Vilaseca, que jugava de lateral esquerre, va actuar vuit temporades a Primera i una a Segona amb l'Espanyol, amb el qual va anotar onze gols. Després d'aquesta etapa, va fitxar pel Llevant, amb el qual va jugar a Segona, i va finalitzar el seu periple a l'Hospitalet i a l'Europa. Com a tècnic també va començar a treballar en el club blanc-i-blau, però el 1979 va entrar a formar part del futbol base del Barça, on s'hi va mantenir fins al 2008. Durant tres temporades, entre el 1984 i el 1987, va dirigir el Barça B, a Segona Divisió, i també va ostentar el càrrec de director del futbol formatiu barcelonista.

Persona de caràcter molt afable, Martínez Vilaseca va deixar el Barça i va passar a treballar amb Josep Maria Minguella com a buscador de talents. Deixava una etapa en què va ser el responsable de fitxatges com els de Guillermo Amor, Iván de la Peña, Luis García, Mikel Arteta, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergio García, Cesc Fàbregas o Bojan Krkic. Fins dimarts a les deu del matí les seves restes són al Tanatori de les Corts de Barcelona on, a aquella hora, se li farà una cerimònia funeral.