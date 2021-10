El Sala 5 Martorell no podrà repetir aquesta temporada l'excel·lent trajectòria que va protagonitzar l'exercici passat a la Copa del Rei. Els martorellencs van perdre, dimarts a la nit, contra l'AE l'Hospitalet Bellsport (3 a 5), el partit de la primera eliminatòria de l'edició corresponent al curs esportiu 2021-22 d'aquesta competició i, consegüentment, en van quedar eliminats. La temporada passada, l'equip dirigit per Víctor González va superar quatre rondes de la Copa del Rei i va eliminar a un equip de Segona Divisió, el CFS Ciudad de Móstoles, i a un altre de Primera, el Peníscola FS. Els del Baix Llobregat van ser l'únic conjunt de la Segona Divisió B que va accedir als vuitens de final, eliminatòria en la qual els martorellencs van cedir davant un altre equip de la màxima categoria estatal, l'Industrias Santa Coloma (3 a 6).

Dimarts, els jugadors de Víctor González van protagonitzar un inèdit i deficient inici de partit contra l'AE l'Hospitalet Bellsport. Aquesta primera eliminatòria es jugava a partit únic al terreny de joc que havia determinat el pertinent sorteig federatiu. Als amfitrions els va costar adquirir el ritme de joc que requeria un oponent tan exigent com la formació entrenada per Antonio Mesa i la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva van correspondre als riberencs fins a l'equador del primer acte. A més, els martorellencs es van mostrar mancats de la intensitat i vivesa necessàries en defensa. En aquest context, lògicament, les primeres ocasions de gol les van generar els visitants i una acció d'estratègia trenada arran de l'execució d'un servei de cantonada els va permetre adquirir avantatge a l'electrònic mitjançant Sergio Alfonso (min 4). Els locals van reequilibrar el marcador arran d'una altra jugada d'estratègia originada en un servei de banda que Mario Silva va materialitzar (min 7). Malauradament, la manca de frescor que palesaven els martorellencs en tasques defensives va propiciar el penal comès per Carles Corvo que David Ruiz (min 10) va transformar (1 a 2). Amb aquest marcador va finalitzar un primer període en el qual el Sala 5 Martorell va evidenciar que es ressentia de les quatre baixes per lesió amb què afrontava el duel (Josep Coca, Fouad El Amrani, Joan Rusines i Pablo Robert Rincón), així com del cansament acumulat pels jugadors durant una pretemporada i un inici de lliga d'alta exigència.

Tot i el context desfavorable, els del Baix Llobregat van oferir una altra imatge a la represa. Van arrabassar el domini del ritme del joc i la possessió de la pilota al seu oponent i van recuperar la seva habitual i característica asfixiant pressió defensiva. Així, durant set minuts, els locals van exhibir la seva millor versió i el porter riberenc Joan Miñano es va haver de lluir de forma reiterada per evitar l'empat. Els visitants no es van descompondre i van saber esperar la seva oportunitat i un contracop va permetre a Roger Carbó situar l'1 a 3 a l'electrònic (min 27). Víctor González va optar per l'estratègia de jugar amb porter jugador els últims sis minuts de la confrontació i Pau Albacete va donar possibilitats als amfitrions en marcar el 2 a 3 (min 36). Jordi García va replicar de seguida (min 37), però Ramón Sánchez va contrarestar el gol del riberenc un minut després. El Sala 5 Martorell va mantenir viva la possibilitat de dur l'eliminatòria a la pròrroga fins un minut i escaig per al final. Llavors, Jordi García va sentenciar amb un gol des del seu propi terreny de joc, aprofitant que els martorellencs insistien en la seva desesperada ofensiva jugant amb porter jugador.

L'eliminació convida els del Baix Llobregat a centrar-se en la lliga i en assolir la classificació per al play-off d'ascens a Segona Divisió. L'altre partit de la primera ronda amb presència d'equips catalans va enfrontar al Futsal Aliança Mataró i al Barceloneta Futsal. El partit va finalitzar amb empat a tres gols, després que els barcelonins remuntessin un 3 a 1 i segellessin l'empat a 18 segons per al final. El marcador no es va moure durant la pròrroga i els mataronins van accedir a la segona eliminatòria en llançar fora Rafita el cinquè penal del conjunt barceloní.

Fitxa tècnica.

Sala 5 Martorell. Sergio Arriero, Abdelmalik Akarkach, Pau Albacete, Mario Silva i Lahbib El Khoulati Husse -cinc inicial-, Ramón Sánchez, Ibai Espinosa, Oussama Chefraou, Pavel Pérez i Carles Corvo.

AE l'Hospitalet Bellsport. Joan Miñano, Oriol Serrano, David Alba, Daniel Loinaz i Raúl Ceni -cinc inicial-, Sergio Alfonso, Iván Martín, Marc Elías, David Ruiz, Roger Carbó, Jordi García i Quim Gassó.

Àrbitres. Xavier García Sánchez i Víctor Pasamontes Remisa.

Gols. 0-1 Sergio Alfonso min 4, 1-1 Mario Silva min 7, 1-2 David Ruiz (de penal) min 10, 1-3 Roger Carbó min 27, 2-3 Pau Albacete min 36, 2-4 Jordi García min 37, 3-4 Ramón Sánchez min 38 i 3-5 Jordi García min 39.