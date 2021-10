Tres equips de nivell VII del Club Rítmica Manresa van pujar al podi en la primera fase de la Copa Base Catalana, Trofeu Tardor, que es va disputar a Viladecans. L’equip juvenil, format per Júlia Garcia, Neus Calvés, Martina Leiva, Marta Ferrer, Clàudia Obiols i Laura Garcia va obtenir la victòria. Els bronzes van ser per a les infantils (Maria Altimiras, Bruna i Ariadna Ambrós, Jana Pérez, Leire de la Peña i Helena Costa) i per a les cadets (Jara March, Maria Ayerbe, Queralt Casanoves, Sara Ayala, Laia Sancho i Ariadna Vergés.