Luis Enrique va comentar en la prèvia de la final de la Nations League, una competició que ahir va culminar la segona edició, que la de França és la selecció amb més talent individual del món. I els de Deschamps li van donar la raó sobre la gespa de San Siro. Espanya va fer un partit brillant però es va quedar sense el trofeu gràcies a un parell de jugadors tocats per una vareta, Benzema i Mbappé. I perquè el col·legiat anglès Anthony Taylor va fer una interpretació de la regla del fora de joc que no va convèncer la Roja.

El tècnic espanyol va fer dos canvis respecte de l’11 titular de la semifinal contra Itàlia i va posar el martorellenc Eric Garcia a la dreta de l’eix de la defensa, al costat de Laporte, i en el lloc de Pau Torres. Per la seva part, Rodri va substituir Koke i el blaugrana Gavi, de 17 anys, va repetir presència en l’alineació inicial. En les files franceses, Tchouaméni va entrar pel lesionat Rabiot, i Kimpembe es va ubicar en la defensa de tres centrals suplint Lucas.

Els dos conjunts van començar pressionant però França va agafar el timó amb un ritme alt de joc i dificultant la circulació de la pilota dels espanyols. En el minut 5, Benzema va tenir una bona ocasió en quedar-se sol davant Unai Simon, però va anar perdent angle i només va obtenir un córner.

Amb el pas dels minuts, Espaya li va anar prenent el pols a la final i va minimitzar el perill del seu rival. El poderós trident ofensiu dels vigents campions mundials pràcticament no va tocar cap pilota en bones condicions. La millor ocasió dels homes de Luis Enrique va ser una falta executada per Marcos Alonso al 36: quan tothom esperava una centrada, va xutar per baix i l’esfèrica va sortir fora a prop del pal.

El segon període va començar amb una targeta groga per a Pogba i Espanya va reprendre el control de la situació, imposant la fluïdesa i la superioritat del seu mig del camp. Menció especial per a Gavi: la jove perla del Barça va firmar un cop més una actuació de mèrit exhibint personalitat, talent i lluita a parts iguals.

El partit va embogir en el minut 63. Theo va enviar al travesser la pilota que va rebre de Mbappé i en el contracop posterior Busquets li va enviar una passada llarga a Oyarzabal que el davanter de la Reial Societat va convertir en el primer gol de la nit avançant-se a Upamecano i creuant l’esfèrica per evitar que Llorís la pogués interceptar.

L’esclat d’eufòria, però, va durar un parell de minuts. Benzema va refermar un cop més que està en un moment molt dolç i va batre Unai Simón amb un obús des de l’angle superior esquerre de l’àrea que va entrar per l’altre pal. Mbappé i Pogba van tenir dues ocasions tot seguit i, en el 80, va arribar la jugada que va decidir la final de la Nations League.

Theo Hernández, autor del gol que va classificar França en les semifinals davant de Bèlgica (3-2), va servir en profunditat a Mbappé, l’estrella del PSG va avançar sense oposició directa a la porteria espanyola i va superar Unai per baix. La imatge deixava clar que l’atacant estava en fora de joc, i el VAR s’ho va mirar, però com que Eric Garcia va tocar lleugerament la pilota en intentar interceptar l’assistència, l’àrbitre va interpretar que la situació irregular de Mbappé quedava invalidada.

Malgrat l’estupefacció, Espanya va intentar desesperadament tornar a igualar el partit. I ho hauria fet si Llorís no s’hagués lluït en dos xuts d’Oyarzabal i Yeremi.

Espanya va demostrar, després de la bona actuació a l’Eurocopa, on va arribar a semifinals, que l’aposta de Luis Enrique per rejovenir l’equip té molt camí per recórrer. El mes vinent es jugarà amb Suècia l’accés directe al proper Mundial de Qatar 2022.