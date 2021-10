El CB Navàs Viscola va sumar dissabte la tercera victòria en tres partits, en un matx igualat contra el Grup Via CB Artés (63-52) que no es va decidir fins als darrers minuts. Els locals, que encara tenen les sensibles baixes de Planell, Santos i Albà, i que a mig partit van perdre Sims per un cop al turmell, continuen invictes igual que el Barça i el Bisbal.

Els artesencs van agafar la iniciativa ofensiva a l’inici del duel entre dos històrics del bàsquet bagenc, i això va obligar el tècnic navassenc a demanar temps mort al minut 4 per canviar la dinàmica que estava agafant el matx. El Navàs es va posar les piles en defensa i es va avançar (15-10 al final del primer període).

L’Artés va continuar bregant i va agafar les regnes novament en el segon quart, que va resoldre amb un parcial de 10-19 que li donava un avantatge de quatre punts al descans (25-29). Les espases estaven en alt.

El Navàs va sortir dels vestidors amb la lliçó apresa i l’Artés va continuar proposant variants defensives amb zona i individual. Però els locals van replicar amb una defensa excel·lent que va permetre fer un joc ràpid i dinàmic. I fins i tot van agafar confiança en el triple, que havia estat un llast en la primera part (al final, 9 de 34).

El partit va entrar al darrer període amb 46-41, un avantatge mínim que, malgrat tot, els artesencs no van poder eixugar. El Navàs, a darrera hora, va poder fer actuar una estona els tres jugadors del B que estan completant els entrenaments que té el primer equip a causa de les baixes.