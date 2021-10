La tenacitat ofensiva de l’equip de Carlos López durant el primer període, així com les quatre ocasions de gol i les sis accions perilloses generades, van permetre als blaus fonamentar la primera victòria del curs. El CF Igualada es va imposar al FC les Borges Blanques (1 a 0).

Tot i afrontar el partit amb sis baixes per lesió, els igualadins van evidenciar des dels primers minuts la seva ambició i Rafel Pérez va posar a prova Adrià Xammar amb un intencionat xut ras (min 2). La possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva corresponien als amfitrions i Franco va rematar amb perill per sobre el travesser (min 14). Les incursions per la banda dreta del davanter i la mobilitat de Rafel Pérez es van revelar com els arguments més sòlids dels blaus en atac. Èrik Sarmiento (min 29) i Soufian Grana (min 34) van poder donar avantatge als igualadins, però el futbol havia reservat aquest honor a Franco Nantez. Una acció ofensiva iniciada per Pedro J. Calvo va propiciar una indecisió entre Adrià Xammar i un dels seus defenses i el davanter blau va aprofitar l’avinentesa per marcar. A la represa, els amfitrions van dominar el centre del camp fins al minut 56 i Adrià Xammar va evitar que Juanpi Sepúlveda sentenciés en desviar a córner la seva enverinada rematada de cap (min 50). Després, els jugadors d’Iván Cristino van revertir la situació i Patric Roquet (min 62) i Xavi Sánchez (min 64) van tenir les millors oportunitats dels lleidatans per reequilibrar el marcador.