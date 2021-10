El Club Gimnàstic de Manresa va ratificar a l’estadi del Congost la millora que ha evidenciat en les últimes tres jornades de lliga i va golejar amb contundència un CE Manresa cohibit (1 a 4) que va ser incapaç de competir per puntuar contra els escapulats. Sens dubte, la responsabilitat va tenallar els jugadors de Joan Segura.

L’equip d’Adrià Talavera va exhibir ambició ofensiva i determinació des dels primers minuts. Biel Vallverdú va servir un córner passat al segon pal (min 5) i Bernat Casajuana va superar Marc Vázquez amb una rematada rasa. El CE Manresa es va esmerçar per recuperar-se d’aquest contratemps, però mai es va rebel·lar obertament i l’única ocasió de gol que va crear durant tot el primer acte es va produir arran d’un córner executat per Pablo Fernández que Marçal Salom va impedir que es convertís en un gol olímpic (min 23).

Per la seva part, els escapulats van superar l’entramat defensiu blanc-i-vermell sempre que van trenar accions incisives i Arnau Prat i Biel Vallverdú van sentenciar el partit abans del descans. Primer, el davanter va aprofitar una assistència del migcampista per encarar en solitari el porter local i superar-lo amb un xut ras i creuat (min 30). Tres minuts després, Elián Prunés va penetrar a l’àrea com a extrem dret. Aleshores, va perdre el control de la pilota, però va aparèixer Biel Vallverdú per afusellar Marc Vázquez amb subtilesa.

El segon període va ser idèntic al primer tot i el caràcter exhibit pels blanc-i-vermells Víctor Hugo i Mikel Lacárcel. Quan només havien transcorregut 108 segons, el Gimnàstic ja havia creat dues noves ocasions (Elián Prunés i Bakary Cissé). El jugador d’origen senegalès va veure recompensada la seva constància i verticalitat en materialitzar el quart gol escapulat (min 66) i Mikel Lacárcel va minimitzar la golejada en pentinar a gol un servei de falta executat per Pablo Fernández (min 71).