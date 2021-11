El Catalana Occident Manresa va patir una clara desfeta a la complicada pista del Joventut de Badalona, que només té el Barça per davant a la classificació. El conjunt manresà es va veure sorprès en el primer període davant d’una espectacular defensa local. Els jugadors de l’equip bagenc tan sols van poder anotar vuit punts en aquest tram del matx.

A partir d’aquí, els locals van sentenciar amb un ampli resultat al descans, 41-18, que deixava el duel vist per sentència. A la represa els jugadors visitants van intentar competir però no van poder fer res davant d’un rival poderós i amb molts recursos. El visitant Torreblanaca va ser el màxim anotador manresà, amb 8 punts en el seu compte particular.