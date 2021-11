Doble victòria dels equips masculí i femení del Club Gel Puigcerdà en les respectives competicions de lliga. Els homes es van imposar per 6-3 als Nordic Vikings, mentre que les dones van derrotar les Valkyrias Alhambra, a Granada, per un incontestable 0-10.

El conjunt masculí continua en el liderat amb 8 victòries (1 als penals) en 9 jornades, després de desfer-se del combatiu Nordic Vikings. Els dos primers parcials van ser molt igualats (1-1 i 1-1), amb gols locals de Duran i McGovern. El darrer terç, va ser una bogeria: McGovern va fer el 3-2, els visitants van empatar, i aleshores Boronat (2) i Zemchenko van marcar difències amb el 6-3 final. Dissabte, arriba el Txuri a Puigcerdà.

El matx de l’esquadra femenina, que va per 3a a la classificació amb 3 victòries en 5 partits, no va tenir gaire història. Les ceretanes van trigar vuit minuts a fer el primer gol, obra de Kiera Ohare, i van acabar el primer temps amb 0-3, gràcies a les dianes convertides per Júlia Puigpinós i Paula Giménez. El camí de la golejada estava obert, però el segon temps va discórrer sense cap més anotació al marcador.

En el darrer parcial, el Puigcerdà va ser un huracà i va fer 7 gols que van certificar la pallissa: Ohare (2), Giménez, Lisichkova, Moreno, Rodríguez i Rubio. Dissabte, les ceretanes rebran el Majadahonda.