El llarg camí de tornada a casa està a punt de culminar. L’exili futbolístic i tècnic de Xavi Hernández acabarà sis anys després per tornar als orígens. Al Barça. Va marxar sent encara jugador per deixar anar els últims espeternecs a l’Al Sadd i reapareixerà a Barcelona com a entrenador de cap a peus, amb set títols a la motxilla, per més que se li atribueixi falta d’experiència per asseure’s a l’electritzant banqueta del Camp Nou. Com si els 21 anys al Barça i els 6 a Qatar no li haguessin reportat prou coneixements.

Presència culer a la llotja

Van anar a buscar-lo Rafa Yuste i Mateu Alemany, vicepresident i director de futbol, respectivament, del Barça, en un viatge necessari per protocol·lari i no per la negociació per si mateixa. Mohammed bin Hamad al-Thani, el president de l’Al-Sadd i germà de l’emir de Qatar, volia rebre la visita dels emissaris barcelonistes per negociar el traspàs, virtualment acordat entre el Barça i el seu nou entrenador. Xavi va instar els dos clubs a tancar l’acord «com més aviat millor» per firmar pel que queda de temporada i dues més, fins al 2024.

Yuste i Alemany amb prou feines van dormir: van aterrar de matinada de Kíev, on l’equip va salvar la vida a la Champions, i van partir a primera hora del matí cap a Doha. Laporta va dormir més.

El president del Barça no va voler viatjar-hi per encapçalar la delegació (hi havia l’agent Arturo Canales i Fernando Solanas, el representant de Xavi, ahir a la llotja xerrant amb Yuste i Alemany) malgrat que el seu homòleg qatarià esperava segellar l’operació al més alt nivell. Bin Hamad no tenia previst rebre els representants blaugranes si no hi havia un igual entre ells, és a dir, Laporta.

El CEO de l’Al-Sadd, Turki al-Ali, va emetre durant el partit un tuit mirant de transmetre una posició de força: la negativa a desprendre’s del seu entrenador. Després de donar la benvinguda a la delegació blaugrana a Twitter, afegia un segon missatge: «La posició del club és clara des del principi: estem compromesos a mantenir el nostre entrenador Xavi amb nosaltres i no podem permetre que se’n vagi en aquest moment delicat de la temporada».

Sortida pactada

Yuste i Alemany no es van impressionar. Tenien el compromís de Xavi, que per la seva banda ja havia intercedit amb el xeic perquè el deixés marxar al Barça. La sortida de la tornada al Camp Nou estava especificada en el contracte de renovació que va firmar el passat 13 de maig fins al 2023. Algunes fonts xifraven la clàusula en cinc milions d’euros. La visita del Barça pretenia eliminar o reduir el preu –el mateix curiosament que es va pagar per Koeman a la selecció neerlandesa– o bescanviar-ho per un partit amistós.

Les reunions de Doha van encaminades a tancar tots els detalls de l’estada de Xavi i els components del seu cos tècnic al Barça. El seu germà Òscar Hernández i Sergio Alegre són els ajudants de camp que l’acompanyen a la banqueta. Sergio García, David Prats i Toni Lobo treballen com a analistes.