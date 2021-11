El pilot surienc de KTM Josep Garcia ha completat una gran temporada i es va assegurar ahir el títol de campió d’Espanya d’enduro, en guanyar la primera de les dues curses que es duen a terme durant aquest cap de setmana a Antas (Almeria). El bagenc, que s’ha imposat en les vuit proves disputades fins ara, va obtenir el triomf amb un temps de 46.36.70, amb poc menys d’un minut de diferència respecte del pilot de Husqvarna Marc Sans, que va ser segon, i amb 1.04 sobre el nargonenc Jaume Betriu, també de KTM i màxim rival seu en el campionat, que va acabar tercer.

Amb aquest resultat, Garcia fa un ple de punts, amb un total de 200, pels 159 de Betriu, que ja no el pot atrapar perquè el premi per al guanyador de l’última cursa, que es disputa avui, és de 25 punts. El que sí que va fer Betriu és gairebé deixar assegurat el subcampionat, ja que el fins ahir tercer classificat, Sergio Navarro (Gas-Gas), només va poder ser quart i ara té 142 punts, a 17 de la segona posició. Només un abandonament o una avaria podria apartar, per tant, Betriu del subcampionat.

Aquesta ha estat una gran temporada per a Garcia, que també assegura el títol d’Enduro-2, ja que també va ser campió del món en aquesta categoria i subcampió en l’escratx. En l’apartat femení, la manresana Mireia Badia, que ahir no va córrer, ja havia assegurat el títol setmanes enrere.