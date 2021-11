Un total de 900 corredors, ampliats finalment a 50 més, van participar en la sisena edició del Vinya Cross, la cursa solidària que es fa al voltant de l’Oller del Mas, a Manresa, amb l’objectiu de recollir diners per a un projecte solidari. Enguany era per al Projecte Pisos d’Acollida, una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que dona suport a persones i famílies en risc d’exclusió social. En total, es van recollir uns 9.000 euros per tqal de dur-lo a terme.

Des de l’edició passada, la cursa es presenta en format de tres recorreguts, de 5, 10 i 21 quilòmetres. Les dues primeres solen ser les més populars i la tercera, amb recorregut de mitja marató, ja és per a especialistes.

En la cursa de 21 quilòmetres la victòria va ser per a Pau Nacenta, amb un temps d’1 hora i 29 minuts, seguit per Xavier Santasusana i Gabriel Prat. En la categoria femenina va guanyar Teresa Jori, que es va imposar a Cristina Lao i a Anna Llaquet.

En els 10 quilòmetres, el triomf va ser per a Oussama Chouati, que va entrar per davant d’Òscar Serra i de Simon Lawrence. En dones va vèncer Florence Bertholet, que va superar Adriana Modrego i Amanda Sanz. Finalment, en els 5 quilòmetres va imposar-se Jonathan López, que va vèncer Valentin Chaleroux i Constant Messiaen. En dones, Sònia Peix va guanyar Judi Marro i Verònica González. Per a l’any que ve es preveu ampliar el nombre d’inscrits i arrodonir-los en 1.000.