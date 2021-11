El manresà Josep Vives, exportaveu de la Junta Directiva del FC Barcelona, ​​i actualment membre del grup de treball de la Fundació del club, ha deixat de formar part del club blaugrana. Vives, que també va ser president del Bàsquet Manresa, es va incorporar al club l'octubre del 2015 per formar part del departament de comunicació de l'entitat blaugrana, i va ser el responsable de comparèixer davant els mitjans de comunicació després de cada junta directiva. El club ha comunicat aquest migdia als seus empleats que Vives emprendrà ara nous reptes professionals.

Considerat per la premsa esportiva barcelonina com una persona de tracte amable i gran comunicador, Vives va saber interpretar gairebé a la perfecció la relació que ha de tenir un club com el FC Barcelona, ​​amb tota complexitat, amb els mitjans de comunicació.

Va exercir de portaveu oficial del club durant pràcticament tot el mandat de Josep Maria Bartomeu, però amb l'arribada a la presidència de Joan Laporta després de guanyar les eleccions del mes de març passat, Vives es va incorporar a la Fundació del club, on era responsable de comunicació social.

Laporta, en arribar al club, va preferir delegar les tasques de comunicació i portaveu al seu equip més proper (oficialment només ha aparegut en una ocasió Elena Fort, actual responsable).