El Baxi Manresa jugarà avui a la tarda a Múrcia contra l’UCAM de Sito Alonso un cop els resultats negatius de les PCR a les quals es van sotmetre divendres els jugadors i el cos tècnic van donar llum verda a l’equip per viatjar. La sospita que hi podria haver algú infectat després de jugar la setmana passada contra el Breogán, conjunt que va confirmar tres casos, va quedar descartada ahir dissabte i Pedro Martínez disposarà dels tretze efectius de la seva plantilla per afrontar un partit que s’albira intens i complicat. Els dos rivals han sumat 6 victòries en les 10 primeres jornades de la Lliga Endesa i són els qui més punts anoten en cada partit.

«Ja vam jugar contra ells durant la pretemporada», va recordar en la prèvia del matx l’ala-pivot Chima Moneke, un dels jugadors més carismàtics del Manresa: «Soc un gran aficionat al bàsquet i m’agrada mirar els equips de la lliga. Conec alguns jugadors del Múrcia, juguen dur i és un equip especialment difícil a casa».

El jugador nigerià va afegir que que «hem d’estar preparats per a un partit difícil, molt físic. Però a mi m’agrada centrar-me en el que podem fer nosaltres: defensar, agafar rebots, córrer. Ho podem fer contra tothom, i serà molt important fer-ho en aquest partit».

Moneke no arriba als dos metres d’alçada, però tot i això figura en cinquena posició a la llista de màxims rebotadors de la competició, amb 6,7 captures per partit. «Sí, i vull ser el primer», va reconèixer. «Estic orgullós dels rebots, sempre ho he estat. La gent em diu que com és que, medint 1,98, n’agafi tants. És una qüestió de timing, desig i atleticisme, és voler-ho», va afegir.

Sadiel Rojas es defensa

En les hores prèvies al partit també va agafar el micròfon l’aler dominicà del Múrcia, Sadiel Rojas. «No som un equip dur», es va defensar, referint-se al clima advers amb què el reben en alguns pavellons: «Aquest any tenim molt talent, molta qualitat, som l’equip que fa més punts. Potser jo soc dur i intens, però la resta dels companys no ho són. La gent ens critica dient que som agressius, i a mi m’és igual, hi estic acostumat. Però dir això de l’equip és injust».

Rojas vesteix la samarreta dels universitaris des del 2014, compleix la vuitena temporada i sempre ha tingut minuts amb tots els entrenadors. Però arrossega l’estigma de ser un jugador excessivament contundent. «No m’agrada quan s’ataca la meva persona fora de la pista», va comentar.

Sobre el compromís contra el Baxi, el capità de l’UCAM va indicar que «necessitem tot el públic aquí animant-nos durant els quaranta minuts. Baxi Manresa és un gran equip, amb un gran entrenador, Pedro Martínez».

Dani García agafa pes

El protagonisme creixent del base Dani García és una de les bones notícies que ha proporcionat el Baxi en els darrers partits. «Tothom vol jugar més, òbviament, però jo treballo cada dia al màxim per a quan l’equip i l’entrenador em necessitin», va indicar el mataroní: «Sé que al davant tinc dos bases molt bons, el Dani i el Sylvain, i cada dia aprenc d’ells».

Després de 10 jornades, i quan en queden set per fer el tall dels 8 equips que disputaran la Copa del Rei, García admet que «estem en una bona ratxa i som entre els vuit primers», però és conscient de la dificultat del calendari, ja que «dels set partits que queden, 5 són contra els que són a dalt».

Curiosa resposta de Martínez a un elogi de Sito Alonso

Sito Alonso va dir en la prèvia del partit, quan li van preguntar sobre el duel de banquetes amb Pedro Martínez, que «admiro els disset companys que tinc, el potencial a nivell tàctic i de preparació, i estem parlant del mestre de tots els mestres de l’ACB, el qui porta més partits. Per dir-ho d’una manera més senzilla, el qui més en sap, i per això hem de tenir una atenció especial». Sembla un elogi. Però unes hores després, el tècnic del Baxi va escriure a Twitter que «L’afalac desmesurat és fals i hipòcrita. Diu molt (malament) de qui el fa. També de qui el rep, si se’l creu». Queda clar que no són precisament amics, tal com és notori en els ambients del bàsquet.