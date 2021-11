El pilot de Piera Toni Bou (Repsol Honda) s'ha proclamat aquesta tarda campió del món de X-Trial, també conegut com a trial indoor, i ha sumat la 30a corona mundial de la seva increïble trajectòria esportiva. El corredor anoienc, que ja va guanyar fa quinze dies la prova inaugural a Andorra, ha vençut avui en la segona i última cita del certamen, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Bou ha disputat la final contra el gallec Gabriel Marcelli (Montesa), i s'ha imposat per 12 punts de penalització per 23 del seu rival. El de Piera ha sumat 1, 5 i 5 punts en les tres primeres zones del recorregut final, després ha fet neta la quarta, ha penalitzat 1 punt a la cinquena i ha tornat a completar l'última sense màcula. Per la seva part, Marcelli ha fet els següents guarismes: 5, 5, 5, 3, 5 i 0.

"Estic molt content", ha declarat Bou tot just acabada la prova, i amb el Palau Sant Jordi aplaudint el monarca indiscutible del trial. "Ha estat un somni guanyar a Andorra, on visc, i a Barcelona, que també és casa meva", ha afegit el multicampió, que ha regalat als espectadors un bis final. El pierenc ha dut la seva Montesa cap una zona que ningú havia aconseguit passar neta durant tota la jornada, i ho ha aconseguit.

En la pugna per la tercera plaça, Adam Raga (TRRS) ha guanyat Jaime Busto.

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL MUNDIAL