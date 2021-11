El pavelló municipal de Moià va ser l’escenari de la cinquena edició de la Copa Moianès de judo per a les categories benjamí i aleví. La competició, organitzada pel Club Judo Moià, va aplegar més de 200 joves judokes representatius, entre d’altres, de les tres formacions que componen el Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès, o sigui, l’Esport 7 de Manresa, el mateix Judo Moià i també el Judo Ripoll.

A part d’ells, també hi havia representació del Judo Vilafranca-Vilanova, el Dojo Tarraco, l’Associació Girona Judo, el Judo Olèrdola-Uematsu Sant Sadurní, el Judo Mataró i el Nucli de Tecnificació Priorat-Tortosa. La voluntat dels organitzadors és que els joves esportistes comencin a fer el salt a la categoria infantil, competició a nivell estatal en la qual els judokes competeixen amb un reglament d’arbitratge adequat a les seves qualitats i maduresa física. Hi va haver victòries locals com les de Maurici Casasayas, Oleguer Prada, Gerard Casasayas, Pau Martínez, David Karelidze i Bruna Rafat (Esport 7) i Núria Corcuera, Neus Bote, Xavi Quirante, Bruno Pereyra i Bruna Jurado (Judo Moià).