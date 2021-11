El nou projecte del Manresa Club Bàsquet Femení va viure ahir una tarda de reafirmació al Nou Congost. Les més de 200 jugadores que formen l’entitat van fer la presentació dels equips en la seva primera temporada de vida en un escenari especial, després d’un partit que va acabar amb victòria del conjunt sènior i rebent la benedicció de la ciutat per fer tornar el bàsquet femení manresà al màxim nivell a mitjà termini.

Pel que fa al partit, l’equip de Gerard Barbé va demostrar els motius pels quals està duent a terme una molt bona temporada i va superar el SESE (72-53), un dels rivals directes, per tancar la primera volta. A les bagenques encara els falta un partit, el que van ajornar la setmana anterior contra el Safa Claror, però són segones amb només dues derrotes en vuit enfrontaments.

Parcials letals

En el partit d’ahir, el primer quart va ser igualat, amb avantatges per a les dues bandes. Les barcelonines es basaven en el joc cap a la seva pivot, Lago, i les manresanes van trobar una inspirada Queralt Ribera, amb cinc punts a l’inici, i un bàsquet de Laia Rovira i un triple sobre la botzina de Marta Espinal que va permetre que anessin amb cinc punts d’avantatge al primer descans.

L’inici del segon quart va viure grans minuts per a l’equip fúcsia, que va completar un parcial d’arrencada de 12-0 per marxar posteriorment amb deu punts de diferència gràcies a un altre triple de Ribera. Però el SESE va reaccionar, aquest cop de la mà de Muñoz i Cost, i es va arribar a avançar, tot i que dos tirs lliures de la mateixa Queralt Ribera van deixar un mínim avantatge al final del segon quart (31-30).

En el tercer període, el Motor Munich Cadí va adquirir l’avantatge que ja seria irremuntable. Un altre parcial, ara d’11-0 per arrencar el quart, reblat amb un triple de Laia Rovira, va posar el 41-30 a l’electrònic. La diferència es va mantenir per damunt dels deu punts fins a l’últim període, en què un 2+1 de Lago i un bàsquet de Gómez van fer témer pel resultat (50-45).

A partir d’aquest moment, però, cinc punts seguits de Ribera i l’aportació de Mar Martí va servir perquè l’equip cregués més en la seva defensa. Les jugadores del SESE es van obcecar a demanar faltes i fins i tot van demostrar més contundència de la necessària en algunes accions. Ja fora del partit, van acabar perdent per dinou punts, una diferència que pot ser important per al basket-average. Va ser el moment per deixar de banda la competició i iniciar l’acte de presentació dels equips davant d’aficionats i familiars. Podeu veure totes les fotos de l’acte al web de Regió7.