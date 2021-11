La internacional espanyola i jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha guanyat aquest dilluns la Pilota d'Or 2021 en categoria femenina, durant la gala organitzada per la revista France Football a París. És la primera catalana que assoleix aquest guardó.

La capitana blaugrana, original de Mollet del Vallès i de 27 anys, personifica així l'enorme creixement en els últims anys del futbol espanyol -que ha comptat amb quatre candidates entre les 20 finalistes- i del Barça en particular, al cap d'un any en el qual les culers van conquistar el triplet: Lliga, Copa de la Reina i Champions.

"Estic molt emocionada, és un moment molt especial. També és molt especial tenir aquí a les meves companyes. Aquest és un premi individual, però és un èxit col·lectiu. Espero que ho sentiu així", ha indicat després de rebre el guardó. Premi que ha volgut dedicar al seu pare.

Messi, set cops Pilota d'Or

Aquest cop establert a la capital francesa, l'exblaugrana i actual jugador del Paris Sant-Germain, Lionel Messi, ha guanyat la seva setena Pilota d'Or aquest dilluns. "Tinc moltes ganes de seguir lluitant per nous reptes. No sé quant de temps em queda al futbol, però espero que molt", ha comentat. Durant el seu discurs, ha agraït tant el seu club actual com el Futbol Club Barcelona i la selecció argentina.

Pedri, trofeu Kopa

El jugador del Barcelona Pedro González López 'Pedri' ha guanyat amb 19 anys el trofeu Kopa, la Pilota d'Or al millor jugador sub-21. Pocs dies després d'haver estat designat Golden Boy per la revista italiana Tuttosport, el canari s'ha endut també amb aquest premi pocs minuts abans que s'anunciés el 65 Pilota d'Or, a la qual també era candidat, però ha acabat 24 en la classificació de 30 finalistes.

Pedri veu recompensada la magnífica temporada que ha completat amb el Barcelona, amb el qual va guanyar la Copa del Rei, i amb la selecció espanyola, on va arribar a semifinals de l'Eurocopa i va conquistar la plata en els Jocs de Tòquio. "La millor forma de celebrar el guardó és fer-ho amb els millors jugadors del món", ha dit Pedri. "Vull dedicar-li el premi a la meva família per donar-me suport i consell", ha sentenciat.