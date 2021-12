El Consell Català de l’Esport obrirà avui el termini per optar a la convocatòria d’ajuts extraordinaris i d’emergència per valor de 2,84 milions d’euros destinats a clubs i societats anònimes esportives. Aquests ajuts volen pal·liar les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d’accés del públic als seus espais de competició durant la temporada 2020-21 per la pandèmia.

Els esports que s’hi poden acollir són el bàsquet, el futbol, el futbol americà, el futbol sala, l’handbol, l’hoquei herba, l’hoquei gel, l’hoquei en línia, l’hoquei patins, el rugbi el voleibol i el waterpolo. Consisteix en una aportació única per sol·licitant i l’import s’estableix en funció de la capacitat mitjana d’espectadors que van assistir a la competició durant la temporada anterior a la pandèmia. el termini de presentació és fins al 13 de desembre a través del formulari que hi ha a tramits.gencat.cat.